Endesa y la FEBT promoverán el cambio hacia la movilidad eléctrica

PALMA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa X Way y la Federación Empresarial Balear del Transporte (FEBT) han firmado un convenio de colaboración por el que Endesa, a través de su división Endesa X Way dedicada exclusivamente a la movilidad eléctrica, será el proveedor de referencia de la FEBT para los servicios de movilidad eléctrica tanto en el despliegue de la infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico como para la implantación de los distintos servicios relacionados con la recarga eléctrica que ofrece Endesa X Way entre los asociados de la FEBT.

En concreto, según ha señalado Endesa en una nota de prensa, en el contexto de transición energética, la FEBT se compromete a colaborar mediante la promoción de forma efectiva de los servicios ofrecidos por Endesa X Way en el ámbito de la movilidad eléctrica entre sus asociados.

La formalización de este acuerdo ha contado con la participación del presidente de la FEBT, Rafel Roig, y el responsable del Plan de Infraestructura Pública de Endesa X Way, Manuel Muñoz.

El acuerdo contempla la promoción y asesoramiento para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y servicios de recarga eléctrica de Endesa X Way entre los asociados de la FEBT, para que puedan realizar la transición hacia la movilidad eléctrica en sus empresas.

La FEBT está formada por empresas de transporte por carretera de mercancías y viajeros, agencias de transporte y alquiler de vehículos sin conductor, que en la actualidad agrupan a más de 2.000 empresas.

Endesa ha indicado que trabaja para liderar la transición ecológica e implantar un sistema energético completamente descarbonizado en 2040, una década antes de los objetivos de reducción de emisiones fijados por la Unión Europea y por España para 2050.