Endesa impulsa la automatización de infraestructuras eléctricas en Baleares con una inversión de 4,5 millones de euros.

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha desarrollado en 2025 un plan de digitalización y automatización de sus infraestructuras eléctricas en Baleares con una inversión de más de 4,5 millones de euros.

El objetivo de aplicar la tecnología más avanzada en las redes de distribución y el uso de la inteligencia artificial, ha explicado la compañía en un comunicado, es reforzar la calidad del suministro, a la vez que se facilita la integración de las energías renovables en el sistema, se fomenta el autoconsumo y la movilidad eléctrica.

Esta automatización desplegada por Endesa en Baleares se ha aplicado especialmente en los centros de transformación encargados de convertir la energía de media a baja tensión para que llegue a los hogares y a todos los clientes.

En este sentido, la compañía ha instalado 108 telemandos en las redes de media tensión. Estos aparatos permiten el control remoto de las instalaciones actuando automáticamente y de manera inmediata ante cualquier incidencia desde el Centro de Control de Endesa.

De este modo se reducen hasta un 20 por ciento los tiempos de intervención de los técnicos, beneficiando los clientes que se puedan ver afectados por incidencias puntuales.

Endesa ha destacado el esfuerzo inversor con la instalación en los centros de transformación del archipiélago de 688 dispositivos LVS (Low Voltage Supervisor), aparatos que recogen información de la red relacionada con niveles de tensión, intensidad o temperatura de las instalaciones, lo que permite mejorar la gestión de las infraestructuras, detectar anomalías como fraudes, evaluar la capacidad disponible, reducir los tiempos de reparación y analizar incidencias para identificar problemas en la red y poder evitarlos.

La última medida en digitalización se ha aplicado a los cuadros de baja tensión de los centros de transformación. Se han sustituido 356, instalando la tecnología más innovadora que proporciona información de gran utilidad sobre su funcionamiento y rendimiento, situando la comunidad a en vanguardia tecnológica.

Estos trabajos, según han añadido, se enmarcan en el Plan de Inversión de la compañía para Baleares, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctrica para reforzar el servicio, incrementar la calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables.