Endesa incrementa un 27% hasta junio la potencia contratada para la recarga de vehículos eléctricos

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La potencia contratada asociada a los puntos de recarga del vehículo eléctrico en vía pública de la red de distribución de Endesa en Baleares se ha incrementado en un 27% durante la primera mitad del año y ha pasado de 8 MW acumulados a finales de 2024 a 10,249 MW a cierre de junio.

Según ha informado la eléctrica en un comunicado, a nivel estatal junio ha cerrado con 215 MW con un incremento del 23% respecto a los 175 MW de diciembre de 2024. Las recargas realizadas en estas infraestructuras en todo el país sumaron 20,7 millones de KWH hasta junio, suficientes para recorrer 115 millones de km y evitar la emisión de 20.000 toneladas de CO2.

La evolución de los suministros que tienen contratada la tarifa asociada a puntos de recarga en la vía pública (TDVE) ilustra el adelanto de la movilidad eléctrica en el conjunto del Estado que cuenta con 47.500 puntos de recarga de acceso público operativos según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e impulso de la Movilidad Eléctrica.

Endesa destaca que las empresas distribuidoras son clave en el desarrollo de la red puesto que son las encargadas de llevar a cabo la conexión de servicio en la red eléctrica que alimenta los cargadores de las diferentes empresas que desarrollan este negocio, conocidas como CPO (Operador de puntos de recarga).

Con el objetivo de agilizar la tramitación, eliminar barreras y obstáculos detectados por el despliegue del vehículo eléctrico, e-distribución participa activamente a las mesas técnicas de la CNMC y AELEC, así como en el GTIRVE (Grupo de trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico), impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica.

La filial de redes de Endesa trabaja para reforzar la información sobre los pasos necesarios para solicitar la conexión en la red de los cargadores y resolver las dudas sobre los procedimientos. Por eso, durante la primera mitad del año ha promovido dos jornadas formativas en las que se han analizado las novedades legislativas en el sector.

e-distribución ha reforzado, también, su web desde donde se puede acceder a la información práctica para el usuario que quiera instalar un punto de recarga, realizar una solicitud de conexión, y hacer el seguimiento en tiempo real de en qué punto se encuentra la tramitación de la petición.