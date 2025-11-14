Endesa instala en Menorca 32 nuevos dispositivos de telemando

MENORCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha instalado 32 nuevos dispositivos de telemando en Menorca, con el objetivo de adaptar la red a la nueva tecnología y mejorar la calidad del suministro, así como avanzar en la digitalización de la red y favorecer la electrificación de la demanda, tal como han informado este viernes desde la compañía.

Los nuevos dispositivos, que suponen una inversión de más de 315.000 euros, permiten mejorar la gestión de la red de distribución mediante su automatización y reducir el tiempo de interrupción del servicio en caso de incidencias.

Endesa ha subrayado que con estos nuevos sistemas de control remoto, que permiten realizar maniobras de operación a distancia, ya son cerca de 2.400 los telemandos instalados: unos 1.800 en centros de distribución y alrededor de 500 interruptores telemandados en la red aérea de distribución de media tensión de Baleares.

Desde el Centro de Control de Red de Endesa, se pueden accionar a distancia los dispositivos de las instalaciones sin necesidad de desplazar equipos sobre el terreno en caso de incidencias. De este modo, se reduce el tiempo de desplazamiento de los operarios y se agiliza la localización de averías, con la consiguiente disminución del tiempo de interrupción del suministro eléctrico a los clientes.

La compañía ha destacado que en los últimos años ha realizado una importante inversión en la tecnificación de la red para dotar la infraestructura eléctrica de los últimos avances tecnológicos, con el objetivo de dar una respuesta adecuada a las especificidades y necesidades de Baleares.

Estas actuaciones acercan las instalaciones de Endesa a un modelo de gestión más eficiente mediante la digitalización de las infraestructuras, un aspecto clave de las denominadas redes inteligentes.

Con este tipo de actuaciones, la compañía también prepara la red para la electrificación de la economía, ya que esta requiere la digitalización para integrar nuevos actores como la generación distribuida, el autoconsumo o la movilidad eléctrica, además del aumento del uso de electricidad generada con energías renovables, con el objetivo de reducir el uso de tecnologías emisoras de CO2.