Endesa invierte 33,1 millones de euros en 2025 en la modernización y ampliación de la red eléctrica de Baleares

Operario de Endesa. - ENDESA

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha invertido 33,1 millones de euros a lo largo de 2025 en varias actuaciones orientadas a reforzar y modernizar la red eléctrica de Baleares.

Según ha informado la compañía en un comunicado, del total de esa cantidad, 12,3 millones de euros se destinaron a la incorporación de suministros, la adecuación de la red y a tareas para ampliar la potencia para cubrir el consumo actual.

En este ámbito destacan, entre otros, los trabajos asociados a incrementos de potencia en baja tensión y extensiones de la línea, así como a actuaciones para resolver limitaciones puntuales de capacidad.

Además, se destinaron 13,5 millones de euros en proyectos para reforzar la red y hacerla más flexible a la demanda, así como para reducir el impacto de posibles incidencias y mejorar los tiempos de respuesta mediante la mejora de la calidad y de la condición de activos, planes integrales de cableado y actuaciones de automatización y digitalización.

Finalmente, a lo largo del pasado año, la empresa destinó 7,4 millones al mantenimiento de la red. Para ello, reconstruyeron instalaciones averiadas y realizaron adecuaciones en normativa técnica y actuaciones para cumplir con requerimientos ambientales, entre otras intervenciones.

Endesa ha señalado que estos trabajos han mejorado la fiabilidad de la estructura y han permitido que la red pueda operar mejor frente a picos de demanda o contingencias.

Así, han asegurado que disponer de una red "sólida y modernizada" garantiza la continuidad del suministro y ayuda a "facilitar la transición energética" en Baleares.