Endesa organiza un encuentro para que sus clientes conozcan a las jugadoras de baloncesto María España y Alba Torrens

Las jugadoras profesionales de baloncesto Alba Torrens y María España, con sus seguidores después del encuentro organizado por Endesa. - ENDESA

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha organizado un encuentro para que los clientes de Endesa Energía conozcan a las jugadoras mallorquinas Alba Torrens y María España, dos jugadoras profesionales de baloncesto, dentro de la campaña de abonos de la compañía.

La entidad ha señalado este miércoles en un comunicado que el objetivo de la iniciativa es acercar el baloncesto profesional a sus clientes.

Actualmente, Alba Torrens es la capitana de la selección española y en septiembre logró el bronce en el mundial de Alemania. Por su parte, María España, capitana del Azulmarino Mallorca, fue la máxima anotadora de la liga en la temporada 2022-2023.

La campaña de abonos de Endesa tiene como objetivo reconocer a sus clientes mediante beneficios exclusivos y propuestas que van más allá del suministro energético. Con iniciativas como este encuentro, la compañía pretende que la relación con sus clientes sea más próxima y diferencial.

A través de su vinculación con el baloncesto español, Endesa impulsa acciones que transmitan valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación y la proximidad con las comunidades locales.

Endesa mantiene una colaboración estrecha con las competiciones masculinas y femeninas de baloncesto y con los clubes y sus aficiones, con la finalidad de contribuir al crecimiento y visibilidad de esta modalidad deportiva en todo el territorio.