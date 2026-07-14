Endesa renueva 846 metros de red eléctrica en Alaró para reforzar el suministro a 2.515 clientes. - ENDESA

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de distribución e-distribución, ha iniciado tres actuaciones para renovar 846 metros de la red subterránea de media tensión de Alaró, unos trabajos que beneficiarán a 2.515 clientes del municipio y supondrán una inversión de 167.685 euros.

Según ha informado la compañía en un comunicado, las obras sustituirán tres tramos de conductor subterráneo en distintos puntos del casco urbano, concretamente entre las calles de Sant Vicenç Ferrer y la Verge del Refugi, entre la zona de ses Barreres y la calle de Can Manyoles, y entre las calles de Can Manyoles y de Solleric.

Las actuaciones permitirán reforzar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico en el municipio, además de mejorar la fiabilidad de la red y aumentar su capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

La renovación del cableado también busca adaptar la infraestructura al incremento de la demanda eléctrica y a las nuevas necesidades energéticas derivadas del procesos de electrificación para reforzar la capacidad de la red, de forma que pueda absorber un mayor consumo.

Asimismo, la sustitución de estos tramos contribuirá, según Endesa, a disponer de una red más robusta y flexible, lo que facilitará una gestión más segura del sistema eléctrico y reducirá el riesgo de interrupciones en el suministro.

La empresa ha señalado que este tipo de intervenciones persiguen mejorar la calidad del servicio y preparar la red para integrar nuevos usos energéticos vinculados a la transición hacia un modelo con mayor electrificación.