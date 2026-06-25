Entidades ecologistas alertan de que la ley de costas reducirá la protección del litoral y critican "falta de control"

El Grup d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), Terraferida y Menys Turisme, Més Vida alertan de que la ley de costas reducirá la protección del litoral de es Trenc. - EUROPA PRESS

PALMA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB), Terraferida y Menys Turisme, Més Vida han alertado de que la modificación de la ley de costas incluida en la conocida Ley ómnibus reducirá la protección de los espacios naturales del litoral balear, especialmente en zonas como Es Trenc, y supondrá una mayor flexibilización de los usos en la costa.

Así lo ha asegurado la vicepresidenta del GOB, Tonina Siquier, en rueda de prensa, en la que ha explicado los motivos de la cadena humana convocada el domingo 5 de julio, a las 10.00 horas, en el aparcamiento del Club Nàutic de sa Ràpita, en defensa de Es Trenc y del litoral balear.

Según ha explicado, la reforma elimina el requisito de tramitación parlamentaria para modificar aspectos clave de la normativa, lo que, a su juicio, reduce el control institucional y facilita cambios en la protección de estos espacios.