Entidades públicas y privadas apoyan la candidatura de Calvià para convertirse en Capital Europea del Turismo en 2027

Archivo - Panorámica de las playas de Peguera. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diferentes entidades públicas y privadas se han sumado y han mostrado su apoyo a la candidatura de Calvià como Capital Europea del Turismo 2027.

La designación se dará a conocer el próximo mes de noviembre y el título, otorgado por la Comisión Europea, reconoce a destinos turísticos que destacan por sus políticas "innovadoras" y su capacidad para desarrollar un modelo turístico "sostenible, accesible y competitivo".

En un comunicado, el Ayuntamiento de Calvià ha destacado que el municipio cuenta con la adhesión a su candidatura de instituciones públicas, grupos hoteleros, asociaciones y clubes deportivos, y entidades privadas de gran prestigio.

A nivel institucional se han sumado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, el presidente Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antonia Roca, el director de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), Pere Joan Planas.

Por parte de la patronal y los hoteleros ya se han adherido, entre otras entidades, Pimem Restauración, la Asociación de Hoteleros de Palmanova-Magaluf, la Asociación Hotelera de Santa Ponça y Meliá Hotels International.

El CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha mostrado su apoyo, al tiempo que ha resaltado que una vinculación "muy especial" y "profundamente personal" con Calvià. "Mi padre fue uno de los pioneros del desarrollo turístico de este municipio, que ha sido un destino esencial durante más de seis décadas para millones y millones de viajeros europeos", ha señalado.

Escarrer ha asegurado que Calvià representa hoy un ejemplo "extraordinario" de transformación turística que ha sabido reinventarse para construir un modelo "más sostenible, más cualitativo y con mayor valor añadido", en el que Meliá ha tenido "el privilegio de participar activamente en este proceso".

"Ha sido un éxito, porque la experiencia de Calvià demuestra la fuerza de una visión compartida por lo que Calvià merece este reconocimiento europeo al demostrar que es posible renovar un destino maduro, recuperar su competitividad y abrir una nueva etapa basada en la calidad, la sostenibilidad, la convivencia y la creación de valor para todos", ha indicado.

Calvià ha sido elegida como una de las ocho finalistas para optar al título de Capital Europea del Turismo 2027 tras una evaluación realizada por expertos independientes. El municipio defenderá su candidatura los días 18 y 19 de noviembre en Bruselas. Antes, el 20 de octubre, se llevará a cabo una presentación en Estrasburgo.

El municipio de Calvià opta en la categoría de ciudades de entre 25.000 y 100.000 habitantes. En dicha categoría se contó con la candidatura de 40 ciudades de 17 países. Las finalistas junto a Calvià son: Calais (Francia), Geestland (Alemania), Ibiza, Nova Gorica (Eslovenia), Sandanski (Bulgaria), Selçuk (Turquía) y Zadar (Croacia).

Las ciudades han sido evaluadas en función de sus prácticas innovadoras en materia de sostenibilidad, accesibilidad, digitalización y apoyo al patrimonio cultural, la creatividad y el talento local.