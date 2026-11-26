Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha concluido que la entrevista de 22 minutos del pasado 14 de noviembre a la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en el programa 'La gran vida' de IB3 Radio vulnera la ley electoral y ordena al ente a compensarla.

El pronunciamiento se produce a raíz de la denuncia de Ara Més-Front Ampli, cuyo recurso ha admitido el órgano. La JEC concluye que la entrevista tuvo incidencia electoral y que se vulneró el artículo 66.1 de la ley de régimen electoral.

La entrevista en cuestión, de unos 22 minutos, se emitió el segundo día de campaña y quedaba fuera del plan de cobertura informativa de IB3.

La JEC reconoce que había motivos informativos para entrevistar a Cañadas a raíz de dos iniciativas debatidas en el Parlament. Durante la entrevista, sin embargo, la portavoz de Vox también expuso las posiciones de su partido sobre cuestiones de política estatal, descalificó a otras formaciones que concurren a las elecciones del domingo e hizo referencia al futuro gobierno español.

Para la Junta Electoral, estas intervenciones tuvieron incidencia electoral aunque Cañadas no sea candidata ni pidiera expresamente el voto.

La resolución requiere a IB3 que adopte con urgencia medidas adecuadas y suficientes para restablecer el equilibrio informativo y que se beneficie a las otras candidaturas que obtuvieron representación en las últimas elecciones equivalentes y que no han dispuesto de espacios análogos durante el periodo electoral.

La JEC pide al ente que concrete las medidas y las aplique antes de que acabe la campaña. Ara Més-Front Ampli presentó la denuncia el 16 de noviembre y recurrió ante la Junta Electoral Central después de que la Provincial la desestimara.

La coalición reclama a IB3 que cumpla la resolución dentro del plazo y garantice que las candidaturas afectadas puedan hacer llegar sus propuestas a la audiencia de la radio pública antes de que acabe la campaña.