Envían a prisión a una fugitiva por un atraco a punta de cuchillo y varios robos en vehículos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer, para quien ya se ha ordenado el ingreso en prisión provisional y que estaba siendo buscada por varios ilícitos, por, supuestamente, atracar un local de juegos de azar a punta de cuchillo y robar en el interior varios vehículos.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional localizaron el pasado miércoles a una mujer que estaba siendo buscada por varios grupos de Policía Judicial de la Jefatura y de un juzgado de Palma.

En concreto los agentes tenían conocimiento que estaba reclamada por el Grupo de Atracos de la Policía Nacional por un atraco perpetrado en un local de juegos de azar a finales del mes de marzo.

En el atraco participaron dos mujeres que esgrimieron un cuchillo de cocina e intimidaron a la empleada para robar dinero de la caja. Se logró identificar a las dos presuntas autoras, una de ellas se detuvo a finales del mes de abril y a la otra se puso en requisitoria interesando su detención al no ser localizada en su momento.

Por su parte los agentes también sabían que estaba siendo buscada por la Comisaría del aeropuerto por un robo con fuerza en interior de vehículo a mediados del mes de mayo.

Al vehículo se le fracturó el cristal y sustrajeron del interior numerosos efectos, entre los que se encontraba una tarjeta bancaria con la que intentó realizar varias operaciones en dos comercios.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Playa de Palma, también estaba buscando a la investigada por dos robos con fuerza en vehículo mediante fractura de cristal. Además estaban investigando otros cuatro robos con fuerza cometidos en la misma calle.

Finalmente los agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría Centro, también pusieron en requisitoria a la mujer por un delito de estafa. También un juzgado de Palma interesaba la detención de la mujer por otra causa penal.

En el momento de su detención, la mujer portaba documentación de un hombre y los agentes comprobaron que había sido sustraída del interior de un coche previa fractura del cristal, por lo que también fue detenida por ese robo. La detenida pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para la misma.