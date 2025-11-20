Episodio de frío ártico en Mallorca: así debes usar tu brasero o chimenea para evitar riesgos

Archivo - Estufa de leña - PETER BURNETT/ ISTOCK - Archivo

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han alertado de un aumento del riesgo de incendios en los hogares coincidiendo con la llegada del aire ártico y la bajada brusca de temperaturas y han reforzado la campaña de invierno con recomendaciones para usar de manera segura los sistemas de calefacción.

La corporación recuerda que los meses de otoño e invierno son tradicionalmente los que concentran más fuegos en los hogares, especialmente cuando se incrementa el uso de chimeneas, braseros y estufas.

Según datos recopilados por los Bomberos, 2024 fue el año con más incendios en viviendas de Mallorca desde que existen registros, con 502 siniestros, superando los 484 de 2023, los 478 de 2022 y los 452 de 2021.

Además, las consecuencias de estos accidentes pueden ser graves. En 2024 hubo 5 víctimas mortales en Mallorca por incendios en viviendas. Esto pone de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones, especialmente entre los colectivos más vulnerables como personas mayores y menores.

Con el frío intenso de los próximos días, es probable que muchos hogares empiecen a encender chimeneas y braseros.

"Un mal uso o la falta de mantenimiento pueden derivar en incidentes muy graves, pero la mayoría se pueden evitar con unas sencillas medidas de seguridad", ha explicado el director insular de Emergencias del Consell de Mallorca, Joan Fornàs.

LA MAYORÍA DE INCENDIOS EN LOS HOGARES SON EVITABLES

Los Bomberos de Mallorca insisten en que la prevención es esencial para evitar incidentes durante los meses fríos.

"Una chimenea segura es una chimenea bien utilizada y bien mantenida", remarcan desde los Bomberos de Mallorca.

Con el cambio súbito de tiempo y la activación de avisos de meteorología adversa por parte de AEMET, los Bomberos piden a la población que siga estrictamente las medidas de seguridad y que no asuma riesgos innecesarios.

Recomendaciones para usar de manera segura las chimeneas y los braseros

CHIMENEAS

- No quemar leña húmeda, verde o resinosa, que genera depósitos de hollín en el conducto.

- No utilizar líquidos inflamables para encender el fuego.

- Mantener un fuego moderado, sin sobrecargar la chimenea de leña.

- Alejar de la fuente de calor ropa, juguetes, muebles y materiales combustibles.

- Comprobar que el fuego está totalmente apagado antes de ir a dormir o salir de casa.

- Nunca dejar a menores solos delante de la chimenea.

- Garantizar una ventilación correcta para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

- Instalar detectores de humo como medida mínima de seguridad.

BRASEROS

- Mantener siempre las estancias bien ventiladas.

- No utilizarlos en los dormitorios.

- Garantizar que los faldones de las mesas camilla no toquen la fuente de calor.

- Extremar las precauciones para evitar malas combustiones y acumulación de gases.

MANTENIMIENTO

- Limpiar los conductos de la chimenea al menos una vez por temporada si se utilizan con frecuencia.

- Revisarlos con profesionales si han estado tiempo sin utilizar.

- Comprobar que no hay agujeros ni fugas en el conducto.

- Conviene tener un extintor portátil en casa y saber utilizarlo.