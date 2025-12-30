ERC resalta que la negociaciones por la financiación de Cataluña "no se pueden eternizar" pero se muestra "optimista"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en una de las pancartas de la manifestación de la Diada de Mallorca. - EUROPA PRESS

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

ERC ha señalado que las negociaciones para la financiación singular de Cataluña "no se pueden eternizar", aunque se ha mostrado "optimista" para conseguirla y que esta abra una "nueva etapa de bienestar".

Así lo ha indicado la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, al ser preguntada por los medios sobre este asunto antes de participar este martes en la manifestación por la Diada de Mallorca en Palma.

La líder de la formación ha mantenido que si se alcanza este acuerdo con el Gobierno central será porque "ERC ha estado" en la negociación y "ha levantado la ambición nacional" que, a su manera de ver, "no ha tenido el PSOE a lo largo de este tiempo.

"Hace demasiado tiempo que Cataluña espera una financiación singular, porque necesita los recursos que generan los catalanes y las negociaciones no se pueden eternizar", ha recalcado.

En su intervención ante los medios, Alamany ha explicado que este martes la representación de ERC ha venido a Palma con motivo de la Diada de Mallorca y para reivindicar los "retos compartidos" que tiene con sus compañeros de las islas.

Entre ellos han situado el "expolio fiscal", la dificultad para acceder a una vivienda, la gobernanza del turismo para proteger el territorio o las "amenazas a la lengua".

"El PP y Vox quieren que el catalán sea una cosa folclórica, relegada a la marginalidad. Para eso la política tiene que servir para estar en todos los frentes y defender que la lengua tiene que estar fuerte y viva, porque es la base de la nuestra identidad y la base de nuestra mirada del mundo", ha puntualizado.