El escalador herido en el Puig Major se rompió la cadera y quedó suspendido a 100 metros del suelo

Rescate de uno de los escaladores atrapados en el Puig Major. - GUARDIA CIVIL

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escalador que este miércoles resultó herido en la Agulla des Frare, en el Puig Major, sufrió una caída de aproximadamente 10 metros, lo que le causó una posible fractura de cadera, y quedó suspendido en el aire a unos 100 metros del suelo.

Sus otros dos compañeros, que también tuvieron que ser rescatados por la Guardia Civil y los Bomberos de Mallorca, se encontraban en distintos puntos de la misma pared desde los que no tenían posibilidad ni de proseguir con la escalada ni descender por sus propios medios.

Fue a primera hora de la tarde cuando los escaladores llamaron a los servicios de emergencias al verse atrapados en la Agulla des Frare y después de que uno de ellos sufriera un accidente mientras exploraba una vía.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, este cayó unos 10 metros y quedó suspendido en el aire a unos 100 metros del suelo, anclado a una cuerda de seguridad.

Inmediatamente se activaron los efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y al Servicio Aéreo, que se desplazó hasta el lugar del suceso en helicóptero.

Tras el reconocimiento principal del lugar, los agentes confirmaron que los tres escaladores se encontraban bloqueados en la vertical de la pared, lo que les obligó a llevar a cabo tres rescates distintos y de gran dificultad.

Para rescatar al primer escalador, el herido, tuvieron que usar una maniobra de corte de cuerda mediante heligrúa desde el helicóptero, con la intervención directa del rescatador y asegurando al accidentado antes de liberarlo del anclaje.

El segundo escalador se encontraba a media altura anclado en un punto comprometido de la vía. Para su evacuación también fue necesario el uso de heligrúa, empleando un dispositivo técnico llamado 'Lezard', diseñado para este tipo de maniobras verticales de alto riesgo.

El tercero se hallaba ya en la cima de la Agulla, en una pequeña plataforma, lo que permitió un apoyo parcial del helicóptero una evacuación directa desde tierra firme.

Mientras el herido, que presentaba un fuerte dolor en la cadera posiblemente debido a una fractura causada por un fuerte golpe contra la pared, fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Son Espases, los otros dos fueron evacuados ilesos hasta el embalse de Cúber.