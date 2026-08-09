Escarrer cree que Baleares será uno de los destinos más perjudicados por los controles entre España e Italia

Archivo - El Consejero Delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha rechazado este domingo los controles fronterizos a ciudadanos entre España e Italia y ha calificado como "descorazonador" que las diferencias ideológicas hayan desembocado en esta situación de la que Baleares saldrá especialmente perjudicada.

"Nos parece descorazonador que por fricciones políticas o ideológicas menores con un país hermano, amigo y socio en la UE como es Italia, se comience a poner trabas a los viajeros procedentes de este bello país", ha afirmado en una publicación en redes sociales.

Escarrer ha recordado que Italia es el cuarto emisor más importantes, con más de 5,4 millones de visitantes al año y ha advertido que Cataluña, Andalucía y Baleares serán los destinos más perjudicados.

"Nuestra industria contribuye directamente con casi el 14 por ciento del PIB y una decisión como esta en plena temporada alta nos deja sin palabras", ha concluido.