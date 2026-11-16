Las 'escoletes' de Andratx celebran una sesión práctica de primeros auxilios dirigida a las familias

Las 'escoletes' de Andratx acogen una sesión práctica de primeros auxilios dirigida a las familias - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las escuelas infantiles municipales Sol d'Andratx y Es Saluet han organizado una sesión práctica sobre atragantamientos, reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador dirigida a las familias.

La jornada ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Andratx y Atención Primaria de Mallorca, según ha destacado el Consistorio en una nota de prensa.

El Centro de Salud Ponent de Andratx ha acogido este lunes una charla dirigida a familias con niños de cero a tres años, en el marco de la segunda edición del ciclo Espacios de reflexión y acompañamiento para familias.

La sesión, titulada 'Primeros auxilios: ¿Qué hacer ante los accidentes más habituales'?, la ha impartido la enfermera del centro de salud Eva Mas y ha contado con la participación de un grupo de familias del municipio.

Durante el encuentro se han abordado algunas de las emergencias más habituales durante la primera infancia, especialmente los atragantamientos, explicando las diferencias entre las maniobras que deben aplicarse en lactantes menores de un año y en niños mayores de esta edad.

Los asistentes también han participado en prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP) en lactantes, durante las cuales han trabajado las maniobras básicas de reanimación, incluyendo la apertura de las vías respiratorias, las ventilaciones de rescate y las compresiones torácicas.

Además, han conocido el funcionamiento de un desfibrilador externo semiautomático (DESA) y su utilidad ante una parada cardíaca.

La sesión también ha permitido compartir pautas para prevenir accidentes cotidianos, resolver dudas y ofrecer orientaciones prácticas a las familias.

Esta iniciativa, que se celebra por segundo año consecutivo, tiene como objetivo crear espacios de encuentro y aprendizaje para las familias con niños de cero a tres años, con el acompañamiento de profesionales de diferentes ámbitos.

El ciclo continuará con nuevas charlas dedicadas a temas relacionados con la crianza, el desarrollo y el bienestar de los más pequeños.