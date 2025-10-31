El escritor mallorquín Josep Maria Llompart tendrá una escultura en su honor en Palma

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor, poeta, intelectual y activista cultural mallorquín Josep Maria Llompart tendrá una escultura en su honor en Palma.

El proyecto, impulsado de forma conjunta por el Govern, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y la Obra Cultura Balear (OCB), ha sido presentado la mañana de este viernes en La Misericòrdia.

La pieza, cuya colocación pondrá fin al Año Llompart en el que se conmemora el centenario de su nacimiento, se ubicará en la esquina entre las calles dels Oms y Missió --el lugar donde nació--y será obra de la escultora mallorquina Georgina Gamundí.

Según han informado el Consell de Mallorca en un comunicado, representará a Llompart sentado en un banco "como símbolo de su compromiso cívico y su cercanía que lo alejaron de ser solo un intelectual de despacho y lo llevaron a elegir una opción de vida marcada por la militancia activa".

"La escultura pública, además de contribuir al embellecimiento y la identidad cultural de la ciudad de Palma, es un acto de recuerdo y de reconocimiento colectivo de los personajes que han marcado su historia", ha explicado la institución insular.

El Consell ha conmemorado el centenario del nacimiento de Llompart con una programación cultural que, bajo el título 'No evitaràs la nit', ha incluido conferencias, espectáculos, recitales, exposiciones y proyecciones.

A la presentación de este viernes han asistido el conseller de Turismo, Cultura y Deporte del Govern, Jaume Bauzà; la consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca; el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet; y el presidente de la OCB, Antoni Llabrés.