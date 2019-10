El escritor valenciano Paco Romeu recibe el II premio Mallorca de Dramaturgia por su obra 'Uns altres temps'

Actualizado 06/10/2019 14:01:33 CET

La consellera insular de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística, Bel Busquets, entrega al escritor valenciano Paco Romeu el II Premio Mallorca de Dramaturgia. - EUROPA PRESS

PALMA DE MALLORCA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor valenciano Paco Romeu Sánchez ha recibido este domingo, en el Teatre Principal, el II premio Mallorca de Dramaturgia, que anualmente entrega la Fundació Teatre Principal, perteneciente al Consell de Mallorca, por la obra 'Uns altres temps'.

El escritor valenciano se ha mostrado muy agradecido tras recibir el galardón, de manos de la consellera insular de Cultura, Patrimonio y política lingüística, Bel Busquets.

"Me hace mucha ilusión este premio porque nunca antes había ganado fuera de Valencia un premio en valenciano", ha reconocido Romeu.

Por su parte, Busquets ha dado la enhorabuena y las gracias al premiado y al Teatre Principal por la convocatoria de este segundo premio. "Tendremos el placer de programar la lectura dramatizada de su obra en la edición 2019/2020 y además editarla para que podamos recibir los beneficios de este premio", ha concluido.

UN PREMIO DE 5.000 EUROS

Además de la edición del texto y la lectura dramatizada del mismo, el autor valenciano percibirá una dotación económica que asciende a 5.000 euros, después de que el jurado eligiera su pieza de entre un total de 13 presentadas.

La obra 'Uns altres temps' es desde el punto de vista técnico un drama familiar escrito, según ha explicado Romeu a Europa Press, "intentado seguir la técnica musical del canon". Mientras que, desde el punto de vista temático, ha continuado, es una reflexión que "trata no de dar soluciones ni respuestas, si no de plantear que las mismas mujeres repiten conductas teóricamente superadas que hacen que no acabemos de superar el machismo o el patriarcado". Todo, basándose en casos cercanos.

El jurado encargado de valorar las obras lo han compuesto Aina Tur, programadora de la Sala Beckett de Barcelona; Estel Solé Cassadellà, dramaturga, actriz, poeta y productora; Jaume Miró Adrover, dramaturgo; Sadurní Vergés Vilella, dramaturgo y ganador del I premio Mallorca de Dramaturgia; y Josep R. Cerdà, director general del Teatre Principal.