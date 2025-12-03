La Escuela de Arte Dramático de Baleares aparta a su jefe de estudios tras ser acusado de "prácticas reprobables"

Archivo - Una mujer protesta con un cartel durante la manifestación que abandera la Assemblea 8M por el 8M, Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de marzo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS)

La Escuela Superior de Arte Dramático de Baleares (Esadib) ha apartado temporalmente a sus funciones a su jefe de estudios tras ser acusado de llevar a cabo "prácticas reprobables" con el alumnado.

Así lo ha notificado el centro en una carta dirigida a la comunidad educativa, adelantada por 'Última Hora' y cuyo contenido han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la misma.

La Esadib, mientras ha apartado de sus funciones al jefe de estudios --lo que no implica su salida de la escuela--, ha abierto un procedimiento interno para esclarecer los hechos.

La misiva habla, haciendo referencia a mensajes anónimos publicados en las redes sociales, de "prácticas reprobables" en las que podría haber incurrido el docente y miembro del equipo directivo.

La cuenta de Instagram '@testimoniosartesescénicas' publicó hace tres días un mensaje anónimo en el que una persona denunciaba públicamente que un profesor de la Esadib "lleva abusando de su poder y sus alumnas desde hace unos diez años" y manteniendo relaciones sexuales con ellas.

"Todo en pretexto de secreto, evidentemente. El problema es que el secreto ya es un secreto a voces. Todos los saben y nadie hace nada. Últimamente, incluso le ha llegado más poder institucional. Le han hecho prometer de puertas para dentro que no lo volverá a hacer nunca más", ha expuesto el denunciante anónimo.

No obstante, siempre según el citado mensaje, el docente había seguido "ejerciendo acoso a múltiples alumnas" a través de las redes sociales.