La escultura 'Far' regresa al Parc de la Mar tras finalizar su rehabilitación integral - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escultura 'Far', del artista Josep Maria Sirvent, ha sido instalada nuevamente en el Parc de la Mar, una vez finalizado el proceso de rehabilitación de esta pieza, inaugurada en la misma ubicación con motivo de la Universiada de Palma de 1999.

El Ayuntamiento de Palma ha desarrollado el proyecto para recuperar íntegramente la escultura, 27 años después de su inauguración, devolverle su aspecto original y eliminar cualquier signo de los desperfectos que había causado, principalmente, el paso del tiempo.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el área de Cultura y la Dirección General de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad han destinado cerca de 48.000 euros a esta actuación.

El autor de la escultura y el mismo equipo técnico que en su día estuvo al frente del proyecto de diseño y creación de la pieza se han ocupado de supervisar directamente el proceso de restauración.

'Far' es una escultura realizada con hierro y piedra de granito que presenta unas dimensiones de 178 x 130 x 800 centímetros. La intención del autor fue la de habilitar en un punto estratégico de la ciudad, como es el Parc de la Mar, una propuesta artística que reprodujera un faro como elemento íntimamente vinculado a las costas y puertos del Mediterráneo.

Durante el proceso creativo, Sirvent, que ha seguido personalmente la operación de instalación de su trabajo, optó por combinar los dos materiales, hierro y piedra, que aparecen perfectamente entrelazados en la red que dibujan, priorizando la percepción de equilibrio y cohesión que caracteriza a la escultura.

Nacido en la localidad gironina de Llívia, en 1957, Josep Maria Sirvent reside en Mallorca desde 1980 y ha desarrollado en la isla la mayor parte de su actividad artística.

Su trayectoria expositiva comprende, además de Palma, otras muchas ciudades, como Barcelona, Girona, Burdeos y Zurich, habiendo tomado parte en ferias internacionales tan prestigiosas como ARCO, en Madrid, o la muestra colectiva organizada con motivo de la Expo 92, en Sevilla.

Algunas de las esculturas de Sirvent integran el patrimonio artístico presente en numerosas localizaciones, como es el caso de los jardines de la Misericòrdia, la iglesia de Nostra Senyora del Roser o, a nivel internacional, el centro cultural de Mie, en la ciudad japonesa de Tsu.