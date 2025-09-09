Los espacios para la acogida de migrantes en los puertos de Pitiusas estarán operativos en unos días

IBIZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de instalación de los espacios modulares para la acogida temporal de personas migrantes en tránsito en los puertos de Ibiza y de Formentera avanzan a buen ritmo y, previsiblemente, estarán operativos en el plazo de unos días, una vez se haya habilitado el interior, según ha informado este martes Delegación del Gobierno en Baleares.

En un comunicado, la Delegación ha explicado que el montaje del exterior de los recintos ya está prácticamente finalizado y sólo faltaría completar la distribución de los espacios interiores y su acondicionamiento para las funciones previstas, que son las de primera atención y acogida provisional a migrantes, en el caso de Botafoc, mientras que el de la Savina, en Formentera, se destinará a la custodia de los recién llegados por parte de la Guardia Civil antes de su traslado a Ibiza para pasar a custodia de la Policía Nacional.

La instalación del puerto de Ibiza ocupa una extensión aproximada de 500 metros cuadrados, con una capacidad para la pernoctación de unas 120 personas, y la de Formentera, de unos 230 metros cuadrados, podrá albergar una veintena de personas.

Ambas dispondrán de espacios específicos para el alojamiento de mujeres y menores, separados del resto de adultos, y estarán dotadas de los servicios de seguridad, higiene y climatización correspondientes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones financia estos proyectos con un presupuesto de emergencia de unos 6,7 millones de euros que incluye una partida para ampliar el contrato con Cruz Roja que presta la primera atención a las personas migrantes.

Por otra parte, en las próximas semanas también se procederá a la instalación del espacio modular del puerto de Palma, que tendrá una superficie aproximada de 600 metros cuadrados y se destinará, igualmente, a albergar por unas horas a las personas migrantes llegadas en patera que se desplazan a la Península, muchas de ellas para trasladarse a uno de los centros estatales del sistema de acogida humanitaria del Gobierno.