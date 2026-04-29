La especialista en adolescencia y divulgadora Diana Al Azem ofrecerá una charla en Palma el próximo 14 de mayo

Archivo - Imagen de varios adolescentes. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA) organiza la charla 'Cómo conectar con la adolescencia sin morir en el intento', enmarcada en la Semana de las Familias, con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para acompañar esta etapa vital.

La sesión tendrá lugar el próximo 14 de mayo, a las 18.30 horas, en CaixaForum Palma (Plaça de Weyler, 3), y contará con la participación de la especialista en adolescencia y divulgadora conocida por su proyecto @adolescencia_positiva, Diana Al Azem.

Durante la charla, Al Azem abordará de manera cercana y práctica cómo mejorar la comunicación entre padres, madres e hijos e hijas adolescentes, ofreciendo claves para entender mejor esta etapa y acompañarla con más confianza, empatía y seguridad.

La actividad está dirigida tanto a familias como a profesionales que trabajan con jóvenes, y pretende convertirse en un espacio de aprendizaje compartido que contribuya a reforzar los vínculos familiares y a facilitar una convivencia más positiva.

La entrada será libre hasta completar aforo y, además, la sesión podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

La Semana de las Familias se celebrará del 11 al 17 de mayo, con motivo del Día Internacional de las Familias, que tiene lugar el viernes 15 de mayo. La Conselleria presentará próximamente el programa completo de actividades previstas.