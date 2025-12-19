La esperanza de vida en Baleares en 2024 se situó en casi 83 años y medio

Archivo - Una mujer mayor en silla de ruedas y su cuidadora - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La esperanza de vida de hombres y mujeres en Baleares en 2024 se situó en casi 83 años y medio (83,46), según datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat).

En el caso de las mujeres, la esperanza de vida asciende hasta los 85,8 años, mientras que en el caso de los hombres, se sitúa en los 81 años.

En comparación con 2023, la esperanza de vida en ambos sexos baja ligeramente, pasando de los 83,7 a los 83,4 años. En el caso de las mujeres, pasa de 86 en 2023 a 85,6 años en 2024 y, en los hombres, baja de 81,3 a 81 años.

Por islas, Ibiza y Formentera son las que presentan una esperanza de vida más elevada, con 84,1 años en hombres y mujeres; seguidas de Menorca, con 83,4 años y, por último, Mallorca, con 83,3 años.