Estafa de Autoclick: el empresario Salvador Llinás acepta 4 años y 10 meses de cárcel

1080366.1.260.149.20260422102430 El empresario Salvador Llinás, en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El empresario Salvador Llinás ha aceptado este miércoles una condena de cuatro años y diez meses de prisión por estafa por la conocida como estafa de Autoclik, valorada en cerca de 20 millones de euros.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado este miércoles una audiencia preliminar en la que las partes han llegado a un acuerdo de conformidad en lo que respecta a la vía penal, sin perjuicio de que sigan adelante las reclamaciones por la vía civil. El condenado tendrá que abonar igualmente una multa de unos 2.800 euros.

La Fiscalía solicitaba que fuera condenado a nueve años de prisión y al pago de una multa de cerca de 4.300 euros como supuesto autor de un delito de estafa.

Los hechos se remontan a 2018, según ha reconocido el empresario, en prisión desde octubre de 2024, cuando era único accionista y administrador de la entidad IMT Holding Spain, que a su vez era propietaria de Balear Sport Car y Autoclik. Esta última era titular de otras sociedades similares en Italia, Francia, Portugal y Bélgica.

Todas ellas tenían como objeto el alquiler de vehículos sin chófer a particulares. De esta manera, Llinás disponía de un gran número de vehículos en diferentes campas de Barcelona, Madrid, Alicante, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga, la mayoría de ellos en 'leasing' o 'renting' con varias empresas.

Pese a que en las condiciones generales del contrato se mencionaba de forma expresa que el arrendatario no podía ceder o vender los citados vehículos, el acusado hizo caso omiso y vendió muchos de ellos a entidades y particulares.

Para ello aportaba facturas en las que fingía tener poder de disposición sobre todos esos vehículos, de modo que los compradores accedían a realizar la transacción.

Aunque en muchas de las supuestas estafas llegó a entregar los vehículos a los compradores, no así la documentación original de los mismos, de la que no disponía al no ser su verdadero propietario.

Con el mismo objetivo de obtener un beneficio ilícito, enajenó en países extranjeros 44 vehículos que adquirió bajo financiación bancaria pese a la prohibición establecida en el contrato de disponer de ellos.

En total los investigadores de la Guardia Civil calculan que se desprendió de manera fraudulenta de 3.568 vehículos, causando un perjuicio económico que se estima en unos 20 millones de euros.

Llinás fue detenido en Taiwan en octubre de 2024 y posteriormente fue trasladado a Fráncfort, donde pasó cerca de un mes en prisión provisional. A finales de noviembre, en virtud de una orden europea de detención y entrega, fue trasladado a España.