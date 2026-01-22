Estancias en empresas para profesorado de FP en Baleares: plazos y solicitudes. - CAIB

La Conselleria de Educación y Universidades abre este viernes el plazo para presentar solicitudes para participar, durante el curso 2025-2026, en el segundo período de realización de estancias formativas en empresas dirigidas al profesorado de formación profesional.

La convocatoria se dirige al profesorado de enseñanza secundaria y al profesorado técnico de formación profesional que imparte ciclos formativos en centros públicos dependientes de la Conselleria de Educación y Universidades, así como en centros privados concertados que ofrecen ciclos formativos concertados, según han señalado en nota de prensa.

Las estancias formativas en empresas constituyen una herramienta fundamental en la formación permanente del profesorado de FP, ya que permiten reforzar las competencias profesionales mediante experiencias en entornos de trabajo reales.

Además, contribuyen a mejorar el conocimiento de los procedimientos de trabajo, de la instrumentación y de los nuevos métodos de organización de los procesos productivos, al tiempo que favorecen la creación de sinergias entre las empresas, los centros educativos y el profesorado.

Estas estancias podrán llevarse a cabo entre el 15 de marzo y el 15 de julio de 2026 en empresas o entidades (organismos o instituciones) del ámbito de Baleares, del Estado español o de la Unión Europea, siempre que la actividad profesional esté relacionada con el perfil profesional y los módulos que imparten los docentes participantes.

La solicitud de participación deberá presentarse mediante el trámite telemático habilitado en la Sede Electrónica de la CAIB, al que se deberá adjuntar la documentación correspondiente. Asimismo, se deberá remitir una copia de la solicitud a la dirección electrónica estadesfp@cfinfp.cat. El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación requerida finaliza el 15 de febrero de 2026.