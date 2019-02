Estaràs: "El 75% de las cosas que te pasan en la vida están definidas por la Unión Europea"

Publicado 16/02/2019 11:11:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, ha asegurado que "la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo definen el 75 por ciento de las cosas que te pasan en la vida, desde el aire que respiras, el euro que gastas, la comida que consumes, la contaminación o el agua que bebes". "Al final todo está regulado por una directiva o normativa europea", ha enfatizado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Estaràs ha explicado que, por tanto, hay que "hacer mucha pedagogía" para "acercar al ciudadano" esta institución que "vela por él y que es amable". "No hay ningún continente en el mundo donde haya más estado del bienestar que en Europa; en ningún sitio en el mundo hay la cobertura que hay en Europa, tanto de Derechos Humanos como de protección al más débil", ha dicho.

La eurodiputada balear ha matizado que esto se ha conseguido "en gran parte porque Europa ha sido un proyecto de paz y valores", si bien ha considerado que la situación "siempre es mejorable".

"ESTAR CONTRA EUROPA ES ESTAR CONTRA LA DEMOCRACIA"

Preguntada por el euroescepticismo, Estaràs ha sentenciado que estar "contra Europa es estar contra la democracia" y ha reivindicado que "en un mundo con China y Estados Unidos, la Unión Europea es la voz autorizada para ser fuerte en Derechos Humanos". "La protección del más débil solo la puede garantizar una Unión Europea fuerte", ha remarcado.

"Llegará un punto en que el euroescéptico, que está en contra de todo y crece en el caos, vaya en contra del sentido común", ha dicho.

"NO ME GUSTA LA GENTE RADICAL"

Así, Estaràs ha asegurado que no le gusta "la gente radical, independientemente de si son de izquierdas o de derechas". "Yo soy popular de toda la vida y del sentido común. Me gusta escuchar a la gente en contra de lo que hace el radical que solo se escucha a sí mismo y no creen en nada que no sean ellos", ha incidido.

Para la eurodiputada, "los radicales han venido para cargarse el sistema con una estrategia que es decirle a la gente lo que quiere oír, gritando y promoviendo actitudes que siempre van dirigidas contra alguien". "Han estado en la Cámara y lo que hacen es dinamitar lo que funciona", ha censurado.

"Hay que hacer autocrítica, qué duda cabe, pero en ningún caso hay que escuchar al que dice que tiene una varita mágica y que lo va arreglar todo, mientras insulta y engaña", ha dicho Estaràs. En este sentido, ha pedido "ser serios" y ha argumentado que "el problema de la inmigración no se resuelve alentando a las masas a la xenofobia y la crisis no se resuelve diciendo que mañana todos cobrarán un sueldo de 1.500 euros".

Preguntada por su opinión acerca de VOX y Podemos, Estaràs ha dicho que "las valoraciones las harán los ciudadanos en mayo" y ha apelado al sentido común "característico de los baleares" que "escuchan y negocian para ser mejor". "El sentido común es el camino, no radicalizar ya que desde el rencor no se construye nada", ha concluido la eurodiputada.