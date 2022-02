Estarás (PP) defiende que "el peor enemigo de la lengua es la imposición"

PALMA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular Rosa Estarás ha defendido este lunes, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que "el peor enemigo de la lengua es la imposición".

El Parlamento Europeo ha pedido este lunes a la Comisión Europea que haga un requerimiento a la Generalitat de Catalunya para que cumpla que cumplan la sentencia judicial que fija el uso del castellano en un 25% en la escuela catalana.

Ha sido en la Comisión de Peticiones, que preside la portavoz del PP, Dolors Montserrat, en la que se ha debatido una petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que denuncia que el modelo de Cataluña supone "una discriminación mayúscula", especialmente para los niños.

En su intervención, la eurodiputada del PP Rosa Estaràs ha recordado que este incumplimiento "lesiona la convivencia y va en contra de la Constitución". "Yo también he protegido el catalán en Baleares, pero no se hace de esta manera, se hace cumpliendo la Constitución", ha apuntado.

"El peor enemigo de la lengua es la imposición, cuando la lengua debe ser un elemento de encuentro. No hagan suyo el catalán porque también es la lengua de gente como yo, de gente del Partido Popular", ha pedido Estaràs.

La eurodiputada balear ha afirmado que las familias catalanas acuden al Parlamento Europeo "porque no son escuchadas ni por el Gobierno de Cataluña ni por el Gobierno de España ante el incumplimiento fragrante de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña".

Estaràs ha alabado que familias, como la del niño de Canet del Mar, tengan "la valentía de luchar a pesar de las amenazas". "Lo digo con cierta legitimidad porque esta también es mi lengua, este no es el modelo y no es el futuro", ha señalado, añadiendo "no hay peor enemigo de la lengua que su imposición e ideologización, quien ama su lengua jamás la impone".