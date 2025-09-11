Estarás (PP) denuncia la "persecución política" que sufre la opositora ruandesa Victoire Ingabire

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada balear del PP, Rosa Estarás, ha denunciado públicamente la "persecución política" que sufre la opositora ruandesa y presidenta de las Fuerzas Democráticas Unidas, Victoire Ingabire, actualmente encarcelada en Kigali.

Así lo ha puesto de manifiesto Estarás en el pleno del Parlamento Europeo este miércoles, según ha trasladado la formación 'popular' en una nota de prensa.

La eurodiputada ha recordado que Ingabire, exiliada en Países Bajos, regresó a Ruanda en 2010 para concurrir a las elecciones presidenciales pero fue detenida y condenada en un proceso "plagado de irregularidades", según Aministía Internacional y otras ONG.

Inicialmente condenada a ocho años de prisión por conspiración contra las autoridades con pruebas, ha subrayado la eurodiputada, "no reales", la pena fue posteriomente ampliada a 15 años. Pese a haber recibido una amnistía en 2018 del presidente del país, Paul Kagame, la opositora fue sometida a arresto domiciliario y el pasado junio volvió a ser detenida.

"Su actual encarcelamiento es arbitrario, la Fiscalía no presentó acusación en plazo y se le impide comunicarse con su familia y con su equipo jurídico", ha señalado Estarás, quien ha recordado que Ingabire fue candidata al Premio Sájarov en 2012, con el apoyo del grupo 'popular' europeo.

Además, ha indicado que la Corte Africana de Derechos Humanos falló que Ruanda había violado sus derechos fundamentales. También ha denunciado que la abogada keniana de la opositora no puede representarla ante los tribunales por decisión del Colegio de Abogados de Ruanda.

Asimismo, la eurodiputada balear ha alertado de que la líder opositora permanece en régimen de confinamiento en la misma celda que una interna condenada por asesinato, lo que ha calificado como "una amenaza directa para su seguridad física".

"Vamos a hacer un llamamiento desde la Unión Europea sobre las persistentes violaciones de los derechos humanos de Victoire Ingabire y la ausencia de Estado de Derecho en Ruanda", ha advertido, para después instar a la comunidad internacional a "mantener la presión y la vigilancia sobre el caso".