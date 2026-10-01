Estaràs (PP) reclama "blindar" el Fondo Social Europeo para garantizar la protección de las personas más vulnerables

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PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, ha reclamado que el Fondo Social Europeo (FSE) mantenga su identidad, sus objetivos sociales y una financiación "claramente identificable" en el próximo Marco Financiero Plurianual, evitando que "quede diluido" dentro de la nueva arquitectura de fondos propuesta por la Comisión Europea.

Así lo ha solicitado la eurodiputada durante el debate celebrado este jueves en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo sobre el futuro del Fondo Social Europeo, en el que han participado también representantes de los parlamentos nacionales.

El encuentro ha abordado las prioridades que debe tener el FSE durante el periodo 2028-2034 y su capacidad para responder a los nuevos retos sociales y económicos, según ha subrayado el PP en una nota de prensa.

Según Estaràs, este fondo está centrado en las personas y en la inclusión real, y ha prestado especial atención a los grupos más vulnerables, en particular a las personas con discapacidad, a través de la financiación de iniciativas de empleo inclusivo, programas de desarrollo de capacidades y programas de inclusión social.

En este sentido, ha advertido de que la nueva arquitectura presupuestaria propuesta por la Comisión "puede poner en riesgo ese enfoque específico". Frente a ello, ha defendido el trabajo del Parlamento Europeo para que el FSE continúe siendo un fondo individual, con objetivos claros y sin que se diluya su enfoque temático.

El PP ha subrayado que la posición que está trabajando la Comisión de Empleo reafirma precisamente el FSE como fondo propio y reclama financiación específica para prioridades como la inclusión social.

"Un fondo que garantiza la protección de los más vulnerables no se puede poner en peligro. Por eso, el trabajo que realiza el Parlamento Europeo es tan importante para proteger y salvaguardar sus objetivos", ha afirmado.

Igualmente, ha pedido evitar una "excesiva centralización" y preservar las actuales estructuras de gobernanza, permitiendo que las regiones sigan participando en el diseño y ejecución de los fondos ya que, a su entender, "son quienes mejor conocen las necesidades de sus ciudadanos".

Por otro lado, la diputada del PP por Pontevedra y portavoz de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, Irene Garrido, ha trasladado la experiencia española para defender la gestión compartida de los fondos europeos y ha advertido de los riesgos de trasladar al futuro FSE un modelo excesivamente centralizado como el aplicado al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Garrido ha recordado que el Gobierno de España ha modificado en nueve ocasiones su Plan de Recuperación y ha criticado que "se hayan simplificado hitos para facilitar los desembolsos".

"Esa experiencia debería servir de advertencia al diseñar el futuro del Fondo Social", ha señalado, defendiendo que comunidades autónomas y regiones mantengan "un papel relevante" en su gestión.

En este sentido, ha respaldado la posición del Parlamento Europeo en favor de la gestión compartida y de la participación de las autoridades regionales y locales en el diseño, programación, ejecución y seguimiento de los fondos.

Garrido ha defendido asimismo que las políticas de inclusión "no pueden evaluarse únicamente con una lógica de resultados inmediatos". "Para una persona en exclusión severa, recuperar hábitos o mantener una formación es ya un gran avance", ha dicho, para después advertir de que vincular "excesivamente" la financiación a resultados rápidos puede perjudicar precisamente a las personas que necesitan un acompañamiento social más prolongado.