Estaràs (PP) reclama un modelo turístico que garantice comercios y servicios para los residentes

Rosa Estaràs y Antoni Riera, en el Parlamento Europeo. - PP

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada mallorquina Rosa Estaràs (PP) ha reclamado un modelo turístico que garantice comercios y servicios pensados para los residentes sin que ello suponga "limitar" la actividad.

De este modo se ha expresado este miércoles en un evento en el Parlamento Europeo enfocado en el aumento de precios en las zonas turísticas de la Unión Europea (UE).

Estaràs, según ha informado el PP en un comunicado, ha puesto en valor el papel del turismo como "fuente de crecimiento y empleo" a la vez que ha llamado a gestionar mejor "sus efectos en la vida diaria".

"El turismo es clave para muchas regiones europeas, pero debemos garantizar que ese éxito también se traduzca en bienestar para los residentes", ha defendido la 'popular'.

Uno de los retos actuales, ha sostenido, es mantener el equilibrio en aspectos como la vivienda o el coste de vida para que las familias puedan "vivir con normalidad, acceder a una vivienda, hacer frente a los gastos cotidianos y contar con servicios cercanos".

"Es positivo que haya actividad económica y visitantes, pero también debemos asegurar que los vecinos sigan encontrando comercios y servicios pensados para su día a día", ha subrayado.

La eurodiputada ha considerado que el debate no debe centrarse en "limitar" el turismo, sino de hacerlo "más sostenible y equilibrado, de forma que funcione bien para todos".

"La Unión Europea puede ayudar a compartir buenas prácticas y a tener en cuenta factores como la vivienda o el comercio en las políticas turísticas. El objetivo es claro: que el turismo siga siendo una oportunidad compartida", ha concluido.

También ha participado en el evento el coordinador del grupo de expertos del Pacto por la Sostenibilidad impulsado por el Govern, Antoni Riera, quien ha explicado los ejes del dictamen presentado por Baleares para transformar el modelo turístico europeo hacia la sostenibilidad y el bienestar.

"El turismo ya no puede abordarse únicamente como un sector, ni como una simple balanza de impactos positivos y negativos", ha sostenido Riera, quien ha subrayado que en territorios de alta intensidad turística "configura un verdadero sistema" que afecta a ámbitos como la vivienda, la movilidad, los recursos naturales, el comercio o las dinámicas sociales.

Riera ha situado en el centro del debate el impacto del turismo el coste de vida y las condiciones materiales de la población residente. "La asequibilidad residente no es un efecto colateral del turismo; es una condición estructural del desarrollo turístico sostenible", ha destacado.

Asimismo, ha insistido en que el debate no debe centrarse en la cantidad de turismo, sino en la calidad del desarrollo turístico. "La cuestión no es menos turismo o más turismo en abstracto. La cuestión es mejor desarrollo turístico", ha zanjado.