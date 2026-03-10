Estarás (PP) sostiene que la brecha salarial persistirá si los cuidados siguen siendo responsabilidad de las mujeres

Archivo - La eurodiputada del PP Rosa Estaràs - PP - Archivo

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada balear del PP Rosa Estarás ha defendido este martes que la brecha salarial persistirá mientras los cuidados sean considerados responsabilidad de las mujeres.

Ha sido durante su intervención en el pleno del Parlamento Europeo, en el que ha recordado que la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor es un principio fundamental de la Unión Europea.

La también vicepresidenta de la Comisión de Derechos de la mujer e igualdad subrayó que la directiva de transparencia salarial, cuyo plazo de transposición finaliza en julio de 2026, "es una herramienta clave para combatir la discriminación salarial".

La eurodiputada ha advertido de que la brecha salarial y de pensiones sigue siendo una realidad en la Unión Europea y ha destacado que sus consecuencias no solo afectan negativamente a las mujeres, sino también al conjunto de la sociedad.

Según ha explicado, esta desigualdad responde en gran medida a la concentración de mujeres en sectores tradicionalmente menos valorados y peor remunerados, a los que, ha reclamado, "debería reconocerse mucho más valor".

RECONOCER CUIDADOS Y MEJORAR LA CONCILIACIÓN

Rosa Estarás también ha denunciado que la maternidad continúa penalizándose en el ámbito laboral cuando debería considerarse "un bien social", y ha señalado la falta de conciliación como uno de los principales factores que perpetúan la desigualdad.

En este sentido, ha recordado que España ha sido sancionada con cerca de siete millones de euros por no transponer adecuadamente la Directiva de Conciliación, "lo que ha impedido que muchas mujeres pudieran acogerse al permiso parental".

Asimismo, Estarás ha subrayado el impacto que tiene la falta de conciliación en la salud de las mujeres. "Dos de cada tres mujeres afirman que esta situación ha afectado en algún momento a su salud física o mental", ha señalado, recordando además que las mujeres presentan una mayor prevalencia de empleo a tiempo parcial y siguen asumiendo mayoritariamente las responsabilidades de cuidado.

La eurodiputada ha defendido la necesidad de situar los cuidados en el centro de las políticas públicas, romper estereotipos de género y reconocer el valor de los sectores tradicionalmente dominados por las mujeres.

Finalmente, Estarás ha destacado que avanzar en igualdad salarial y mejorar la conciliación no es solo una cuestión de justicia social, sino también "una inversión en crecimiento, cohesión social y en el futuro de Europa".