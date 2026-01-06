Estaràs (PP) subraya el "grandísimo" impulso económico experimentado por Baleares tras la adhesión de España a la UE

Archivo - Eurodiputada del PP, Rosa Estaràs - PP - Archivo

PALMA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP Rosa Estaràs ha subrayado el "grandísimo" impulso económico experimentado por Baleares desde la adhesión de España a la Unión Europea, el crecimiento del turismo como motor del desarrollo y ha definido el camino recorrido en los últimos 40 años como "un camino de éxito donde se han consolidado prácticamente todos los derechos".

La 'popular' se ha pronunciado de este modo tras conocerse recientemente la iniciativa 'Desde 1986' del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

Según los datos recopilados en fichas con la evolución de las regiones desde diferentes perspectivas, el PIB de Baleares ha pasado de 4.536 millones de euros --755.048 millones de pesetas-- en 1986, año de la entrada de España en la Unión Europea, a 42.084 millones de euros en 2023, lo que supone que la economía del archipiélago se ha multiplicado casi por diez desde la adhesión a la UE.

En estas cuatro décadas, además, la población del archipiélago ha pasado de 680.933 personas a superar los 1,2 millones de habitantes, es decir, casi el doble, y representando, a juicio de Estaràs, nuevos retos para garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible. Cabe recordar que mientras que en el año 1998 había en Baleares 27.286 personas con nacionalidad de otro país de la Unión Europea, en el año 2022 este número era de 82.116 personas, casi el 7% del total de aquel año.

En materia turística, los datos reflejan que el archipiélago recibió en el año 2024 un total de 17,4 millones de turistas procedentes de países del Espacio Económico Europeo, con especial prevalencia de los procedentes de Alemania, Francia e Italia.

La 'popular' ha llamado la atención sobre otras contribuciones en clave balear por parte de la Unión Europea y ha destacado, entre otros, proyectos como el Green Hysland, en el que por primera vez se despliega la red insular de hidrógeno verde en España y está ubicado en Mallorca o el Posbemed 2 para gestionar adecuadamente los restos de posidonia que llegan a las playas.

Estaràs ha reconocido "especial cariño" hacia otras iniciativas como el de ayuda a toda la promoción de la autonomía personal y el apoyo para las personas con discapacidad.

La eurodiputada también se ha referido a la nueva estación depuradora de aguas residuales de Ferreries, la transformación del Puerto de Maó en un espacio más sostenible, accesible y conectado con la ciudad, o la construcción de un nuevo centro infantil y primaria en Sant Ferran de Ses Roques, también con fondos FEDER, en Formentera.

Asimismo, para Rosa Estaràs, uno de las iniciativas más emblemáticas a nivel europeo ha sido el programa Erasmus, que ha permitido durante décadas una movilidad y una formación sin precedentes.

"Gracias a esta iniciativa, cientos de jóvenes de las Islas han podido estudiar en otros países de la Unión, ampliando sus horizontes, mejorando su preparación y fomentando una ciudadanía europea activa y comprometida", ha indicado.

Estaràs ha celebrado que España siga siendo "profundamente europeísta" y que Europa sea el mejor lugar del mundo para vivir. "Al final, aunque somos 27 países con 27 características distintas, unidos somos más fuertes y nos convertimos en la historia de un éxito", ha afirmado.

La eurodiputada del PP ha subrayado que España es uno de los países más europeístas de la Unión, con un apoyo claro, porque se relaciona la entrada en la Unión con la entrada en la democracia y precisamente la entrada y la historia de un éxito por conseguir una transformación sin precedentes en el país en los últimos 40 años.

RETOS PENDIENTES

Aprovechando las cuatro décadas de la adhesión, la 'popular' ha apuntado a algunos retos pendientes como el de la vivienda y se ha referido a la creación, por parte de la Comisión Europea y del Parlamento, de una comisión específica de vivienda para poder resolver este problema en toda Europa, especialmente en España y más particularmente en Baleares.

Estaràs ha recordado que ya se ha presentado un informe de líneas maestras que en el futuro se irá perfilando para poder tener vivienda asequible, accesible y de calidad para todos.

"Tenemos retos sociales para que nadie se quede atrás y para que todo el mundo pueda tener una oportunidad. Debemos trabajar y priorizar a nuestros agricultores, al campo y también al sector pesquero. El sector primario es también una prioridad absoluta", ha añadido.

Rosa Estaràs ha instado igualmente a seguir trabajando por un turismo sostenible. En 2026 se presentará una nueva estrategia europea de turismo orientada precisamente al equilibrio, la sostenibilidad y la calidad, según ha apuntado.

Para la 'popular', entre los grandes desafíos futuros figura igualmente la inmigración que, en todo caso, a su juicio debe ser siempre y en todos los casos ordenada y legal.

FICHAS REGIONALES

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

Entre las contribuciones económicas de la adhesión al espacio común, destacan el programa SOIB Jove, el programa Green Hysland para desplegar la primera red insular de hidrógeno verde en España, ubicada en Mallorca; fondos para el proyecto Posbemed 2 de gestión de la posidonia, así como contribuciones en materia de rehabilitación de viviendas.

También con aportaciones de la UE se ha construido un nuevo centro infantil y primaria (CEIP) Sant Ferrant de Ses Roques (Formentera) y la nueva depuradora en Ferreries (Menorca).

Por otra parte, en 2025, el Govern ha adelantado 13 millones de euros del primer pago de las ayudas directas de la PAC, beneficiando a 4.014 agricultores y ganaderos. En la campaña PAC 2024, el Fogaiba contó con 7,42 millones de euros para 7.419 beneficiarios y en abril de 2025 se pagaron 5,51 millones de euros adicionales de la PAC 2024.