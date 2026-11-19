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PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada mallorquina Rosa Estaràs (PP) ha exigido acelerar la transposición de la directiva europea contra la violencia machista y doméstica, cuyo plazo límite está fijado en junio de 2027, para garantizar que los derechos reconocidos en esta legislación se traduzcan en una protección "real y efectiva" de las mujeres.

De este modo se ha expresado durante su intervención en la conferencia parlamentaria de alto nivel 'De la aprobación a la acción: aplicación de la Directiva sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica' celebrada en el Parlamento Europeo, según ha informado el partido en un comunicado.

"Aunque un derecho esté recogido en una ley, si la ciudadanía no puede ejercerlo es como si no existiera", ha advertido la 'popular', quien ha instado a los Estados miembros a no agotar los plazos previstos para la transposición.

"Esta directiva se debe trasponer mejor hoy que mañana, y mejor mañana que pasado mañana. La directiva nos ha marcado el camino, pero hay que ser la locomotora de esta lucha", ha incidido.

Estaràs ha defendido que la aplicación de esta normativa debe garantizar mecanismos de protección eficaces, evaluaciones individualizadas de riesgo y una atención adaptada a las necesidades de cada víctima.

Por ejemplo, ha reclamado que los menores que hayan presenciado situaciones de violencia también sean reconocidos como víctimas y que se refuerce la protección de las mujeres con discapacidad, ya que se enfrentan a mayores dificultades para acceder a la justicia y los servicios de atención.

También ha subrayado la importancia de formar adecuadamente a jueces, policías y demás profesionales que intervienen en la atención de las víctimas para que comprendan las consecuencias de la violencia, incluidas las posibles "contradicciones" en sus testimonios, y puedan ofrecer una respuesta adecuada.

En la misma línea, ha pedido que los servicios de atención "sean accesibles y estén disponibles tanto si existe una denuncia previa como si no" y ha reclamado más coordinación entre los profesionales implicados para evitar que las víctimas tengan que buscar por su cuenta los recursos de los que disponen.

REPARAR SECUELAS Y PULSERAS ANTIMALTRATO

La eurodiputada, a raíz del testimonio de una superviviente de un ataque machista con ácido, también ha abordado la situación de las mujeres que necesitan intervenciones quirúrgicas para reparar las secuelas de una agresión machista.

"Las cirugías destinadas a reparar las consecuencias físicas de la violencia contra las mujeres no pueden ser consideradas intervenciones estéticas", ha sostenido, sino tratamientos necesarios para favorecer la recuperación integral de las víctimas. Será, ha anunciado, el tema de una pregunta que formulará ante la Comisión Europea para promover posibles actuaciones en este sentido.

Otro de los temas que ha abordado la política mallorquina ha sido las pulseras antimaltrato, dado que a su parecer en España "no están dando los resultados esperados". La semana pasada reclamó a la Fiscalía Europea que investigara "hasta el final" el supuesto fraude relacionado con los fondos europeos destinados a estas pulseras.