Estarellas afirma que el Govern creará un grupo de trabajo para negociar posibles traspasos de competencias

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha indicado que el Govern creará un grupo de trabajo para negociar con los Grupos Parlamentarios los futuros traspasos de competencias.

Así lo ha indicado la representante del Ejecutivo durante su comparecencia este martes en el Parlament, solicitada por parte de MÉS per Mallorca para dar cuenta de las actuaciones del Govern en este sentido, que se deriva de una resolución aprobada en el Debate de Política General de 2024.

No obstante, ha defendido que el Govern no debería de llevar a cabo esta mediación y ha pedido que, antes de solicitar nuevas competencias, habría que "poner orden" en las que ya han sido transferidas.

Estarellas ha resaltado las diferencias que puede haber entre partidos que apuesten por un menor autogobierno, frente los que aspiren a tener mayores cotas de poder pero ha reconocido que puede servir para "abrir una puerta".

De este modo, ha puesto el ejemplo de las competencias de gestión del litoral que ha calificado de "pifia" y "deja que desear", ya que, en su opinión, está "infradotada" en cuanto a personal y presupuesto.

Durante su discurso ha admitido que el Govern "no rechaza" asumir nuevas competencias, ya que desde Baleares se puede tener "más poder de resolución" pero esto no quiere que suponga que el Estado "no cumpla con sus obligaciones".

Por eso, Estarellas ha indicado que "no quiere ser una comunidad de tercera", dado que, a su juicio, están en posición de "exigir" porque Baleares es una de las que más aporta al Estado.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sido el encargado de defender esta petición de comparecencia y ha coincidido en que será "complejo" sumar las "voluntades recentralizadoras" de Vox y las de una mayor soberanía, como pueden pedir en MÉS.

Sin embargo, ha recalcado que este traspaso de competencias supone dar un "cumplimiento" al Estatut d'Autonomia y ha citado algunas de las metas como la gestión de los espacios naturales o establecer el mismo rango legal entre el castellano y el catalán.

Así, ha manifestado que cuando más cerca está la Administración de los ciudadanos "mejor se gestiona" y ha resaltado las críticas que lanza el Govern al Gobierno central en materias como justicia, inmigración o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Por estos motivos, ha pedido que se fije un calendario para clarificar las competencias que debe ejercer cada institución y ha destacado que cuando el Govern se ha encargado de determinadas competencias, pese a la infrafinanciación del Estado, lo ha hecho "mejor", algo que ha ejemplificado con el caso de la sanidad.