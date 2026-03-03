Estarellas afirma que el Govern "defiende la libertad" en IB3 y Costa le recrimina la inclusión de "pseudotertulianos"

Archivo - La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, durante una intervención en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha indicado que el Govern "defiende la libertad" en IB3, mientras que la diputada del PSIB Pilar Costa le ha reprochado la incorporación de "pseudotertulianos" en ciertos espacios de la radiotelevisión.

Así se han expresado las parlamentarias durante el pleno del Parlament celebrado este martes, en el que la diputada del PSIB le ha pedido si está a favor de crear un Consejo de Informativos en el ente de radiotelevisión pública de Baleares.

Asimismo, Estarellas ha subrayado que creen en la "independencia" y la "pluralidad" de IB3, al tiempo que ha acusado a Costa de hacer un ejercicio de "cinismo" cuando Costa ha afirmado que este consejo es un "clamor" dentro de la casa por las "presiones" que sufren los profesionales.

La consellera ha sacado a colación un informe del Consejo de Informativos de RTVE en el que acusaba de "sesgo" a programas como 'Malas lenguas' o 'Mañaneros 360º' de la corporación, a lo que el presidente de RTVE, José Pablo López, les contestó con que hubo "mala praxis" en la elaboración del documento.

Costa ha destacado que el consejo sería un órgano de "protección" para los propios profesionales, puesto que, a su juicio, el servicio va "de mal en peor" y la deriva de la radiotelevisión es "un escándalo".

