Estarellas asegura a Vox que cumplirá con el compromiso de elaborar planes de retorno de migrantes irregulares

Archivo - La consellera de la Presidencia y Administraciones Públicas del Govern de les Illes Balears, Antònia Maria Estarellas, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha asegurado a Vox que cumplirá con el compromiso de elaborar planes de retorno de migrantes irregulares.

Así lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament después de que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, le preguntara por ello, una cuestión recogida en el pacto presupuestario entre los de Santiago Abascal y el PP.

"Este Govern cumplirá con los pactos que hemos firmado y esta es la intención siempre", ha respondido la también vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico.

Estarellas ha asegurado que al Govern "le preocupa, afecta y ocupa" la crisis migratoria dado que tensiona, por ejemplo, los sistemas de protección de menores.

"Aunque no tenemos competencias, no tenemos otra alternativa ante un Gobierno que nos ha dejado desamparados que tomar las medidas a nuestro alcance. Cumpliremos los pactos que tenemos firmados", ha incidido.