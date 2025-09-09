Estarellas defiende que el Govern "cumple" con la memoria democrática ante las acusaciones del PSIB de "traición"

Archivo - La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas del Govern balear, Antònia Estarellas, durante un pleno en el Parlament balear. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha defendido que el Govern "cumple" con la memoria democrática a través de la Ley de Fosas y ha remarcado que "siguen trabajando con un deber pendiente con la democracia".

En el pleno del Parlament de este martes, el diputado socialista Omar Lamin ha reprochado al Govern la previsible derogación de la ley de memoria democrática, criticando que "entregan la memoria a Vox". "No solo es un error político, sino una indignidad y una traición", ha sostenido.

"El Govern puede mirar a la cara a todas las familias y podemos decirles que seguiremos buscando a sus familiares víctimas", ha subrayado Estarellas, a la vez que ha indicado que ya se ha adjudicado el V Plan de Fosas y que se hará un acto solemne para dar sepultura a todas las víctimas.