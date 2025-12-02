Estarellas dice que desmantelar cada patera cuesta alrededor de 1.000 euros

Archivo - La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas del Govern balear, Antònia Estarellas - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

IBIZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha asegurado este martes que desmantelar cada una de las pateras que llegan a la comunidad cuesta alrededor de 1.000 euros.

Así lo ha indicado durante una respuesta parlamentario en el pleno de este martes donde ha detallado que, hasta el 15 de noviembre, han llegado 365 pateras al litoral balear según cifras del Ministerio, si bien ha añadido que es un "fenómeno que va al alza".

Según ha explicado Estarellas, no puede dar una cifra exacta sobre el coste concreto de desmantelar las pateras ya que no se trata de una competencia del Govern. No obstante, ha indicado que es un coste más que deben hacer repercutir sobre los ciudadanos de Baleares, "sean de la isla que sean, y una muestra más de la dejadez y la poca voluntad del Gobierno" en este tema.

La consellera ha contestado así a la diputada de Vox Patricia de las Heras, quien le ha preguntado por el coste de la retirada y destrucción de las pateras varadas en las costas pitiusas.

De las Heras ha señalado que el coste de esta acción puede ascender en Baleares a más de 200.000 euros y ha asegurado que estas pateras son usadas por mafias argelinas que se lucran con estos viajes. Aunque las costas se han llenado de embarcaciones, "aquí los ecologistas, o ecolojetas, no aparecen", ha opinado.

La consellera ha explicado que este fenómeno está aumentando y, a pesar de haberse dirigido al Gobierno, "estamos solos", por lo que ha criticado la "nula política migratoria" del Ejecutivo central.