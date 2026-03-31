Estarellas y Garrido se enzarzan por el incremento de gastos en viajes y altos cargos del Govern

Archivo - La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, y la diputada del PSIB Mercedes Garrido, han protagonizado este martes en el pleno del Parlament un enfrentamiento dialecto en relación al incremento de gastos en viajes y altos cargos del Govern.

Durante el debate de las preguntas del control al Ejecutivo autonómico, la conseller ha considerado como una "indecencia" y que "no era de recibo" que la diputada haya aprovechado una pregunta genérica para referirse finalmente a la cuestión. "No tenía interés en que diera una respuesta" ha indicado.

La pregunta registrada de la diputada se refería a si el Govern "está para servir a sus altos cargos", pero en su intervención ha apuntado a los gastos de viaje de Prohens, que habría crecido cada año un 30 por ciento y los que cada vez se sumarían más altos cargos.

Mercedes Garrido se ha referido al viaje a Irlanda para visitar a estudiantes becados. Según la diputada, lo que costó aquel viaje, incluido el desplazamiento de un equipo de IB3, hubiera servido para becar a tres estudiantes más.