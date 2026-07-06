Estarellas muestra su "máximo respeto" ante la cadena humana de Es Trenc

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha mostrado este lunes su "máximo respeto" a la cadena humana que formaron este domingo miles de personas en Es Trenc en defensa de los espacios naturales de Mallorca.

Al ser preguntada tras una rueda de prensa por la actuación de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, en el acto, la consellera ha reiterado su "máximo respeto" a cualquier protesta en la que no se produzcan altercados, si bien ha dicho desconocer los pormenores de la actuación de la primer edil ya que solo ha tenido conocimiento al respecto a través de los medios de comunicación.

Estarellas ha considerado que la protesta de este domingo en Es Trenc fue "preventiva" ya que considera que se convocó "en defensa de una idea y no de una acción".

Finalmente, la también vicepresidenta ha condenado las pintadas aparecidas en los búnkeres de la zona durante la jornada de este domingo.