Estarellas recuerda a Vox que tumbaron con la izquierda el techo de gasto y pregunta "que harán con el de 2027"

Archivo - La consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Estarellas. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Cooperación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha recordado este martes a Vox que los presupuestos están prorrogados porque votaron con la izquierda para tumbar el techo de gasto.

"Veremos que hacen en el de 2027", ha añadido Estarellas recordando a Vox que "cuando les ha interesado" han votado con la izquierda. En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes, la consellera ha respondido al diputado de Vox Sergio Rodríguez, que ha instado al Govern a no negociar ninguna iniciativa con la izquierda.

"Todos los diputados del PSIB son cooperadores necesarios. No hay ley que justifique una negociación. Hay que huir de los que sostienen un gobierno criminal", ha afirmado el de Vox, que ha reclamado al PP que no se preste a "blanquear la corrupción, el desastre y la destrucción de la patria".

La consellera ha coincidido con Vox en la necesidad de derogar al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha insistido en que el Ejecutivo de Prohens nunca ha puesto líneas rojas con ningún partido.

"Nunca hemos sido partidarios de cordones sanitarios. No los aplicamos con Vox ni se aplicarán no nadie", ha añadido Estarellas.