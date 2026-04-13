Estel de Llevant inaugura un espacio en Manacor con cafetería y servicios para personas con problemas de salud mental

Estel de Llevant inaugura un espacio en Manacor - ESTEL DE LLEVANT

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Estel de Llevant ha inaugurado el edificio Sa Ràfia, un nuevo espacio multiusos con una cafetería abierta a la ciudadanía y diversos servicios dirigidos a personas con algún diagnóstico de salud mental que cada año ayudarán y acompañarán a más de 100 personas del colectivo.

El nuevo espacio se ha presentado en un acto este lunes, en el que ha participado la presidenta del Govern, Marga Prohens; el subdirector general de Social de la Fundación "la Caixa", Marc Simón; y el gerente de Estel de Llevant, Guillem Febrer, entre otros.

Prohens ha resaltado el trabajo de la entidad y su contribución para romper el estigma de la salud mental. Sobre el nuevo edificio, ha considerado que "han convertido un edificio en un hogar", destacando la colaboración con el Govern y la Fundación "la Caixa".

El proyecto, según Estel de Llevant, ha supuesto una inversión de 2,3 millones de euros y ha sido posible gracias a la financiación del Govern y el impulso de la Convocatoria de Proyectos Sociales Baleares 2025 de la Fundación "la Caixa".

En concreto, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha financiado la compra y rehabilitación integral del edificio (2,2 millones de euros), mientras que la Caixa ha permitido equipar y poner en marcha la cafetería (50.000 euros).

Las nuevas instalaciones permitirán ampliar y mejorar los servicios de vivienda, laboral y ocupacional, beneficiando directamente a 107 personas cada año, han destacado.

La presidenta de la Fundación Estel, Maria Nicolau, ha resaltado el trabajo desarrollado por Estel durante "estos 30 años de vida protegiendo derechos" y "transformando el estigma en estima".

En este sentido, ha destacado el compromiso de la entidad de "seguir construyendo comunidad abriendo los servicios a toda la ciudadanía". "Esta antigua fábrica de rafia se convierte hoy en una fábrica de salud, oportunidades y esperanza", ha añadido.

El nuevo edificio cuenta con 850 metros cuadrados, una planta baja, una primera planta, un patio interior y dos terrazas, donde se ubican habitaciones para los servicios de vivienda, locales para el servicio ocupacional, espacios de formación y, finalmente, una cafetería.

De esta manera, mediante la concertación con el Govern, se crean ocho plazas más de servicio de vivienda supervisada; se amplía un servicio de rehabilitación comunitaria que cada año ayudará a la inserción social de cerca de 90 personas; se pone en marcha una nueva formación dual que cada año formará a diez personas; y finalmente se contratarán a nueve personas trabajadoras, seis para los servicios de vivienda y tres para el funcionamiento de la cafetería.

En cuanto a la cafetería, bajo el nombre T'Estim Cafè, funcionará también como entorno formativo real para personas con problemas de salud mental. El proyecto puede llegar a beneficiar cada año a más de 60 personas a través de diferentes itinerarios formativos y de inserción laboral.

Por un lado, decenas de personas participarán en talleres prelaborales y talleres de competencias transversales, orientados a reforzar habilidades sociales, comunicativas, emocionales y de trabajo en equipo.

Por otro lado, diez personas participarán anualmente en programas de formación en alternancia con contrato laboral, lo que les permitirá obtener un certificado profesional.

La cafetería ofrecerá servicio de mañanas y mediodías a partir del 20 de abril, de 08.00 a 16.00 horas, con desayunos y menú.