Estrenan las nuevas instalaciones deportivas de Can Pastilla con una jornada de fútbol playa. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas instalaciones deportivas de Can Pastilla se han estrenado este sábado con una jornada de fútbol playa organizada por la UD Collerense con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte (IME).

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asistido a la Diada de Fútbol Playa Ciutat de Palma, que se ha celebrado en las nuevas instalaciones deportivas habilitadas este verano en la zona del antiguo Balneario 0.

En concreto, el Ayuntamiento, según han indicado en un comunicado, ha habilitado dos nuevos campos de fútbol playa y una nueva pista de vóley playa, junto al puerto deportivo de Sant Antoni.

Se trata de una actuación que permite poner por primera vez a disposición de la ciudadanía una zona deportiva fija en Playa de Palma, ampliando la oferta de espacios municipales destinados a la práctica del deporte y atendiendo, además, una petición trasladada por la Federación de Fútbol de las Islas (FFIB), con el objetivo de favorecer el desarrollo y la práctica de esta modalidad deportiva.

La Diada de Fútbol Playa Ciutat de Palma ha reunido a alrededor de 150 participantes de diferentes edades y colectivos. La jornada ha incluido partidos de las categorías femenina cadete-juvenil, infantil y amateur, además de la participación de deportistas de la liga Insuperables de la FFIB, integrada por personas con diversidad funcional intelectual.