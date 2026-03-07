Estrenan una página web con investigaciones, formaciones y actualidad del sector primario de Baleares - CAIB

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha estrenado la nueva página web del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap), que concentra investigaciones, formaciones y actualidad sobre el sector primario del archipiélago.

La plataforma, completamente renovada, nace con el objetivo de poner al alcance del sector y de la ciudadanía toda la información que el Ejecutivo autonómico desarrolla en el ámbito agroalimentario y pesquero.

La nueva web, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, pretende consolidarse como "un espacio pionero y necesario" para dar visibilidad al conocimiento y facilitar su acceso de manera "clara, directa y útil".

"La renovación de la web responde a la necesidad de estructurar mejor toda la actividad del Instituto y de facilitar una lectura clara y coherente de lo que hacemos en materia de investigación y formación", ha explicado la gerente del Irfap, Georgina Brunet.

A su parecer, la investigación pública "debe generar conocimiento con impacto real" y por ello desde el instituto trabajan para que este sea "aplicable, compartido y alineado con las necesidades del sector primario".

MÁS MODERNA E INTUITIVA

La nueva página web ha sido diseñada con una estructura "más moderna, ágil e intuitiva", está adaptada a todo tipo de dispositivos y permite un acceso más directo a los contenidos más relevantes.

Una de las principales novedades es la incorporación de un calendario de eventos que permite consultar de manera fácil y visual todas los cursos, jornadas y congresos que organiza el Irfap.

También introduce mejoras prácticas importantes como la posibilidad de descargar de forma directa los certificados de asistencia, de que cada usuario indique sus preferencias temáticas y la inclusión de encuestas de satisfacción para mejorar continuamente las actividades ofrecidas.

"La plataforma se ha diseñado con criterios de uso práctico y funcional, pensada para facilitar el acceso a los contenidos y servicios del instituto. La digitalización nos permite simplificar trámites, ahorrar tiempo y mejorar la experiencia de uso de los profesionales que participan en las actividades formativas", ha incidido la gerente.

Además, incluye un espacio de noticias y contenidos destacados que permite seguir la actualidad del Irfap y dos herramientas digitales como son el portal de razas autóctonas y el catálogo de variedades locales.