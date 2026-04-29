Estudiantes de FP participan en una jornada de la Gira Jóvenes Talks de Coca-Cola sobre la IA en procesos de selección. - COCA-COLA

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Mallorca ha acogido este miércoles una nueva edición de las Gira Jóvenes Talks, el programa de capacitación y empleabilidad juvenil promovido por Coca-Cola, centrada en esta ocasión en el uso de la inteligencia artificial como herramienta clave en los procesos de selección y desarrollo profesional.

El encuentro ha contado con la participación presencial de una 60 de estudiantes de Formación Profesional, procedentes de IES Ses Estacions, CC Sant Josep Obrer y del Centre Internacional d'Educació (CIDE).

Gira Jóvenes Talks es un espacio donde expertos en materias estratégicas inspiran, impulsan y ayudan a jóvenes de entre 16 y 30 años en su desarrollo personal y profesional, proporcionándoles herramientas clave en el actual contexto socioeconómico, como la digitalización, la sostenibilidad, el emprendimiento social y la accesibilidad.

La bienvenida institucional ha corrido a cargo de la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, María Isabel Salas, quien ha destacado la importancia de iniciativas que conectan la educación con las necesidades reales del entorno profesional.

"En un contexto en el que la IA ya es clave en el presente y el futuro laboral, acercar estas herramientas a los jóvenes impulsa su desarrollo académico y profesional. Esta jornada es una oportunidad para descubrir, experimentar e inspirarse, potenciando su talento y curiosidad", ha afirmado Salas.

Por su parte, el responsable de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners en Baleares, Ricardo Muntaner, ha destacado que el entorno profesional está cambiando a gran velocidad y la IA es protagonista de esta transformación.

"Con Gira Jóvenes queremos ofrecer a las nuevas generaciones conocimiento y habilidades, inspirándolos a través de referentes cercanos que han pasado por situaciones similares y han alcanzado el éxito profesional", ha señalado.

Impartida por la Fundación Universidad-Empresa de las Islas, la jornada ha destacado por su enfoque práctico basado en el aprendizaje activo, conocido como 'learning by doing'.

La sesión ha combinado charlas inspiradoras con talleres participativos y ejemplos reales, permitiendo a los asistentes explorar de forma tangible el potencial de la IA para su futuro académico y profesional.

Desde la Cámara de Comercio de Mallorca han agradecido, un año más, la celebración de iniciativas como Gira Jóvenes en su sede, que contribuyen a acercar la Formación Profesional al entorno empresarial y a preparar a los futuros profesionales para los retos reales de las empresas.

Este tipo de iniciativas se enmarcan en el compromiso de Coca-Cola con el desarrollo social y la empleabilidad juvenil en el territorio balear, según han destacado.

A través del programa Gira Jóvenes, que ya ha beneficiado a más de 120 jóvenes en Baleares, la compañía impulsa la adquisición de competencias clave, favorece la orientación profesional y contribuye a generar oportunidades para los jóvenes, reforzando su papel como agente de impacto positivo en la comunidad.

En 2012 nació Gira Jóvenes, un programa de capacitación y empleabilidad que promueve que jóvenes de 16 a 30 años se conozcan mejor a sí mismos, se acerquen al mundo laboral y ganen habilidades para el ámbito profesional y personal.