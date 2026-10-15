Estudiantes viajan a ciegas en un bus de la EMT para concienciarse sobre la accesibilidad en el transporte público

Una alumna accede a un autobús con un antifaz y un bastón blanco durante una de las actividades. - ONCE

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes del Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia del IES Ramon Llull de Palma han viajado este jueves en bus de la EMT a ciegas en una actividad de concienciación sobre la accesibilidad en el transporte público.

La actividad, organizada por la EMT y la Fundación ONCE, ha tenido lugar en la parada 197, frente al instituto, donde los alumnos con un antifaz y bastones blancos han esperado y subido al bus con la ayuda de técnicos de rehabilitación de la ONCE.

El Ayuntamiento de Palma y la ONCE han señalado en sendos comunicados que la actividad, celebrada con motivo del Día Mundial del Bastón Blanco, ha permitido al alumnado conocer las necesidades de las personas con discapacidad visual y los recursos que facilitan su autonomía en los desplazamientos.

Durante la sesión, los estudiantes han aprendido a utilizar los distintos elementos de accesibilidad de los autobuses y han conocido la importancia de que el transporte público ofrezca información clara, comprensible y accesible para todas las personas.

La EMT ha explicado las distintas soluciones de accesibilidad incorporadas a sus vehículos, como los asientos reservados, los pulsadores de solicitud de parada identificados en braille y los sistemas de información sonora que anuncian las próximas paradas durante el trayecto.

Durante la jornada formativa también se ha dado a conocer el sistema Cyberpass de la ONCE, que permite a las personas con discapacidad visual recibir información sobre los autobuses que se aproximan a una parada y el tiempo estimado de llegada.

La actividad se enmarca en las acciones de formación y sensibilización que la EMT desarrolla en colaboración con la ONCE para mejorar la atención a las personas con discapacidad y la accesibilidad a los vehículos.