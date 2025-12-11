Eva Añón, formadora en competencias digitales: "Hay que incorporar la IA en la educación de forma transversal"

La formadora de profesionales en competencias digitales Eva Añón - PARLAMENT

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La formadora de profesionales en competencias digitales Eva Añón ha apostado por incluir la formación en inteligencia artificial (IA) y LAS competencias digitales en la educación de forma transversal.

"Tenemos herramientas de IA que son maravillosas, hay que incorporarlas para que el proceso sea más fácil, más ágil, que no tengan que memorizar tantísimas cosas y que aprendan a resolver problemas y tareas", ha defendido.

Así lo ha explicado Añón este jueves en una comparecencia en la Comisión no permanente de Estudio y Reflexión sobre el Impacto de la Digitalización en la Educación del Parlament.

Añón se ha mostrado partidaria de limitar y controlar el uso de las pantallas en los colegios, aunque ha incidido en que "no se puede escapar" que la tecnología sea una herramienta que se utiliza a nivel profesional y que "todo el mundo necesita usar algo" de tecnología.

"Esta es la dificultad: como combinar que aprendan y usen los dispositivos al tiempo que no estén enganchados y que no perjudique a su salud", ha expuesto.

En esta línea, ha insistido en la importancia de enseñar a utilizar las tecnologías. "No se le puede pedir a un adolescente que controle la gestión de su móvil si nadie le ha explicado cómo funciona el algoritmo", ha dicho.

Para Añón, existe un espejismo digital al creer que el uso de algo implica conocerlo. Por ejemplo, ha continuado, la población comenzó a utilizar WhatsApp para enviar mensajes, "sin saber para qué era" y actualmente se usa también para trabajar.

"Hemos llegado a pedir periodos de desconexión digital en los trabajos para que ni me mandes WhatsApp, ni me mandes correo, ni nada. Es que estamos fatal, porque una herramienta que tenía que ser útil se ha convertido en un problema", ha sostenido.

EJE TRANSVERSAL EN LA EDUCACIÓN

A su criterio, es "imperativo" que la competencia digital deje de ser vista como una materia independiente y se convierta en un eje transversal que impregne cada área del conocimiento y nivel educativo.

"Las matemáticas hoy en día no tienen ningún sentido sin hablar de IA", ha señalado, poniendo como ejemplo una manera de incluir las competencias digitales en esta asignatura.

Otros ejemplos, ha dicho, sería enseñar en Historia a evaluar fuentes críticas o acceder a archivos digitales; o en las asignaturas lingüísticas, aprender a utilizar plataformas para el aprendizaje idomático.