Evacuado en helicóptero a Son Espases un ciclista tras un accidente en Artà

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha tenido que ser trasladado en estado grave en helicóptero hasta el Hospital Son Espases tras sufrir un accidente en una zona de difícil acceso de Artà.

Según ha informado el 061 en un comunicado, el accidente ha tenido lugar en el camino de la ermita de Betlem. Tras recibir la llamada alertando del estado del ciclista, se ha movilizado una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte básico que han estabilizado al paciente y, tras esto, ha sido trasladado en el helicóptero del SAMU 061 hasta Son Espases.