Evolution Mallorca Film Festival premiará las trayectorias de Edward Berger, Iris Berben y Matthew Libatique

Acto de presentación de la 15ª edición del Evolution Mallorca International Film Festival. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Evolution Mallorca International Film Festival celebrará en Calvià su 15ª edición del 28 de octubre al 4 de noviembre, al que acudirán el ganador de un Oscar Edward Berger, la actriz alemana Iris Berben y el director de fotografía Matthew Libatique.

La organización ha destacado este miércoles en un comunicado que estas tres figuras del cine serán galardonadas durante el certamen. En concreto, Berger recibirá el Evolution Vision Award, un reconocimiento a la excelencia narrativa que refleja la misión de tender puentes entre culturas y personas.

Por su parte, Berben recibirá el Evolution Icon Award, concedido por su extensa trayectoria en la interpetación, y Libatique será premiado con el Cinematography Icon Award, un reconocimiento a la excelencia artística y técnica en el cine.

En el jurado del festival de cine estará presente el actor y productor español Marc Clotet, según ha informado la organización.

"Me hace muy feliz ser presidente del jurado en un festival tan especial para mí como es Evolution Film Festival. Después de 15 años de haber asistido a su primera edición, donde presenté la película 'La voz dormida', poder aportar mi mirada tras todos estos años de experiencia es todo un reto al que me enfrento con mucho respeto e ilusión", ha afirmado Marc Clotet.

PREMIADOS POR SUS TRAYECTORIAS

El director y productor austriaco Edward Berger alcanzó una gran proyección internacional con 'Sin novedad en el frente', que obtuvo cuatro premios Oscar, entre ellos el de 'Mejor Película Internacional'.

Posteriormente dirigió 'Cónclave', que volvió a situarlo entre los directores europeos con mayor presencia en el panorama cinematográfico internacional.

La actriz alemana Iris Berben es considerada una de las figuras más reconocidas y respetadas del cine y la televisión de Alemania y ha desarrollado una extensa trayectoria interpretativa.

Por su parte, el director de fotografía Matthew Libatique ha recibido varias nominaciones a los premios Oscar.

POR PRIMERA VEZ, EN CALVIÀ

El evento se celebrará por primera vez en el municipio de Calvià debido al acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la organización del festival.

Esta colaboración permitirá conectar el carácter internacional e independiente del festival con la comunidad audiovisual de Baleares, además de generar nuevas oportunidades para profesionales del sector y reforzar la promoción de Magaluf y Mallorca como territorios para el desarrollo de producciones cinematográficas y audiovisuales nacionales e internacionales.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha subrayado que la llegada del Evolution supone "redoblar la apuesta por el cine como sector audiovisual desestacionalizador y, al mismo tiempo, como captador de un turismo de calidad".

Los días 23 y 24 de octubre el aparcamiento de Port Adriano se convertirá durante dos noches en un gran cine al aire libre con la actividad 'Cine con coche'. En concreto, se celebrarán dos proyecciones cada jornada, a las 19.30 y a las 21.30 horas.

La programación continuará el 30 de octubre, cuando el Evolution y el Ayuntamiento de Calvià coproducirán la celebración del 20º aniversario de la Asociación de Cineastas de Baleares, que tendrá lugar en el Meliá Calvià South Beach Hotel de Magaluf.

El 4 de noviembre, coincidiendo con la última jornada del festival, Calvià será también protagonista del 'Mallorca Go! Location Island Tour' del festival, en la que cineastas y profesionales recorrerán algunas de las localizaciones cinematográficas del municipio.

HASTA 32 PROYECTOS BALEARES

El festival ha presentado también la selección 'Made in Baleares', con un total de 32 proyectos cinematográficos vinculados con las Islas.

La sección reúne largometrajes, cortometrajes, documentales y otros proyectos realizados, producidos o rodados en Baleares y funciona como una plataforma para dar visibilidad al talento audiovisual de las islas y conectarlo con público, cineastas, productores y profesionales de la industria nacional e internacional.