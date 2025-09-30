El Evolution Mallorca International homenajeará a Julio Medem e Ingrid García-Jonsson

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Evolution Mallorca International (EMIFF) tendrá lugar del 21 al 29 de octubre de 2025 en Palma y homenajeará a la actriz española Ingrid García-Jonsson, así como al director Julio Medem.

La actriz recibirá el Evolution Talent Award 2025 durante la Gala de Inauguración, el 21 de octubre, en el Palacio de Congresos de Palma. En esta gala inaugural se proyectará Los Domingos, la película de la directora Alauda Ruiz de Azúa que acaba de ganar la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián.

Por su parte, Medem recibirá el Evolution Vision Award 2025 durante la Gala de Clausura de su 14ª edición, que se celebrará el próximo 29 de octubre en el Teatre Principal de Palma.

El Evolution Talent Award celebra a una estrella emergente de la industria cinematográfica internacional y, así, aseguran que Ingrid García-Jonsson es una artista dinámica que ha consolidado su carrera con interpretaciones sobresalientes, tanto en cine, como en televisión.

Se ha organizado una actividad especial con la presencia de Ingrid García-Jonsson el miércoles 22 de octubre a las 18.00 horas en Cineciutat, Sala 2 (Palma) Film Talk con Ingrid García-Jonsson, en el que la actriz hablará sobre cómo se inició en la interpretación, sus comienzos en la industria, cómo prepara un personaje y cómo es trabajar con diferentes directores.

Por su parte, Medem ha dejado una huella imborrable en la cinematografía internacional a través de películas tan icónicas como Vacas (1992), Los amantes del Círculo Polar (1998) y Lucía y el sexo (2001). Esta última, rodada en Formentera, fortaleció su estrecho vínculo con Baleares, inmortalizando sus paisajes en una obra que pronto se convirtió en un clásico de culto para varias generaciones de cinéfilos.

El Evolution Vision Award reconoce la visión única y la trayectoria internacional de directores que han sabido transformar el lenguaje cinematográfico. Con esta distinción, Medem se suma no solo a una impresionante lista de cineastas españoles reconocidos en años anteriores como Fernando Trueba e Isabel Coixet, sino también a un grupo de directores internacionales galardonados de la talla de Wim Wenders, Marjane Satrapi, Lone Scherfig, Susanne Bier, Jessica Hausner, Asif Kapadia y Paul Haggis.

Como parte de este homenaje, el festival organizará actividades especiales con la presencia de Julio Medem y el martes 28 de octubre a las 12.00 horas habrá un 'film talk' con Medem, en el que repasará su carrera, desde sus inicios en el cine hasta los secretos de mantenerse en la industria durante más de 25 años.